Comité de concertation: les mesures attendues ce mercredi

La question du cumul du Covid Safe Ticket et du masque sera également sur la table, sans conclusion à ce stade puisqu’il est déjà permis aux organisateurs d’événements de prévoir cette double protection. D’autres mesures pourraient également concerner les écoles et notamment une extension de l’obligation du port du masque, mais il s’agit d’une décision qui relève de la compétence des Communautés et non du Comité de concertation en tant que tel.