Hygiène intime: un nettoyeur portable de coupe menstruelle 100% belge

Un exemplaire de coupe menstruelle (aussi appelée cup) coincé entre les jambes, Lucas Secades, fondateur de la start-up Tulipal, mime son retrait direction le nettoyeur portable que l’entreprise a inventé, sorte de mug-thermos de voyage d’une dizaine de centimètres de long que le jeune homme tient de l’autre main. « Après l’avoir préalablement remplie d’eau, on vide la coupe dans les toilettes avant de la glisser dans le dispositif. On tourne le joystick dans plusieurs sens, on secoue et hop ! on vient vider l’eau de nettoyage par le côté où la coupe est restée bloquée. Pour un deuxième rinçage, on appuie sur le bouton sous le deuxième compartiment et on répète le tout. Et voilà, la coupe est propre et prête à être réutilisée ! »