Jeanine Cohen ou la peinture comme intégration

L’artiste bruxelloise se joue des vides et des pleins dans une exposition incontournable qui retrace vingt ans de recherche coloriste et lumineuse

Cela fait des années que la commissaire Yolande De Bontridder cherche à organiser une exposition solo de Jeanine Cohen en Belgique. La rencontre avec Gil Bauwens et Minyoung Lee a enfin permis la réalisation de ce beau projet, concomitant à une autre exposition de la même curatrice : une sélection de bronzes d’artistes contemporains à la Hopstreet Gallery à Ixelles. « Je suis le travail de Jeanine depuis plus de vingt ans » raconte Yolande De Bontridder, qui l’a exposée dans les années 90 au sein de sa propre galerie, avant de la convier à intervenir dans plusieurs manifestations d’envergure, comme la rétrospective Jo Delahaut au Botanique ou plus récemment « Private Choices » à la Centrale.