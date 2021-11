Crispations entre les télés locales et la RTBF à propos d’Auvio

Le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles doit approuver d’ici la fin de l’année les nouvelles conventions des douze médias de proximité (MPD, soit les ex-télés locales). Les conventions actuelles – sorte de contrat de gestion fixant les missions de service public, les obligations de production… – arrivent à échéance au 31 décembre et doivent être renouvelées pour neuf années supplémentaires. Pour le gouvernement, il s’agit d’un moment important pour impulser de nouvelles orientations et mettre en œuvre les objectifs figurant dans la déclaration de politique communautaire. Le Soir s’est procuré ces projets de convention. Ils ont été approuvés par le gouvernement le 21 octobre mais une seconde lecture est nécessaire parce qu’un avis a été demandé au CSA mais, aussi et surtout, parce qu’un chapitre épineux – celui des synergies avec la RTBF – reste encore entre parenthèses. Il n’y a pas d’accord entre les MDP et la RTBF et les discussions sont (très) compliquées, nous revient-il.