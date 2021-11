Cristiano Ronaldo reste confiant même après avoir manqué la qualification directe pour le Mondial 2022: «Le Portugal est en route pour le Qatar!»

« Le football nous a montré à maintes reprises que ce sont parfois les chemins les plus difficiles qui mènent aux meilleurs résultats. Le résultat d’hier a été difficile mais pas suffisant pour nous abattre », a écrit l’attaquant de 36 ans sur Instagram lundi.

Le Portugal, 8e au classement FIFA, a terminé 2e du groupe A des qualifications derrière la Serbie (FIFA 25) et devra passer par les barrages pour espérer disputer la Coupe du monde l’an prochain (21 novembre-18 décembre). Le dernier grand tournoi manqué par le Portugal est le Mondial 1998.

« L’objectif d’être présent à la Coupe du monde 2022 est toujours là et nous savons ce que nous devons faire pour y arriver. Pas d’excuses. Le Portugal est en route pour le Qatar », a poursuivi Ronaldo dans son message en portugais. Pour la star du football de Manchester United, la qualification serait sa cinquième participation à la Coupe du monde après 2006, 2010, 2014 et 2018. Jusqu’à présent, Ronaldo a marqué au moins un but dans chaque phase finale de Coupe du monde.

Fernando Santos, le sélectionneur portugais, partage aussi l’optimisme de sa vedette. « Il faut assumer nos responsabilités et surtout moi en tant que sélectionneur. La Serbie est parvenue à être meilleure à de nombreux moments de la rencontre. Nous avons trop baissé nos lignes, nous avons eu des difficultés offensivement et à chaque fois que nous jouons contre des équipes qui évoluent avec une défense à trois c’est difficile. Notre match n’a pas été réussi, nous devons présenter nos excuses aux Portugais. Mon équipe sera au Mondial, c’est garanti, elle passera juste par les barrages, ce qui n’est pas normal. Il faudra bien se préparer pour battre notre adversaire en mars et être au Qatar. J’ai toujours confiance en mes joueurs. Nous avons des joueurs de grande qualité, mais il faut pouvoir montrer cette qualité sur le terrain. »