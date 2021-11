Le Comité de concertation avancé: masque, télétravail… Les mesures fortes du Gems qui sont sur la table

Ce rapport était normalement confidentiel. Selon Marc Van Ranst, il s’agit d’un « énorme abus de confiance. Certains politiciens veulent que ça se sache. C’est ainsi qu’ils obligent les experts à donner des explications ». Ce sont les propos du virologue à Het Laatste Nieuws. « Ce document a été envoyé aux politiciens hier et il n’est pas approprié qu’il soit immédiatement publié dans les journaux. Ces conseils devraient d’abord aller au bureau du commissaire Corona, puis aux politiciens, qui doivent ensuite en discuter et rendre compte des choix faits à partir de ces conseils », a-t-il indiqué.

Ce document comporte plusieurs mesures phares : une nouvelle fermeture du secteur de la nuit et de toutes les activités les plus risquées où le masque et les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés.

Les experts du Gems, qui conseillent le gouvernement sur les mesures sanitaires à mettre en place durant cette crise, ont travaillé tout le week-end pour boucler leur nouveau rapport en vue du prochain Comité de concertation, avancé au mercredi 17 novembre. Et le moins que l’on puisse dire… c’est que le ton a changé face à la quatrième vague. Dans un document daté de dimanche soir, dont Le Soir a obtenu copie, ils plaident pour une nouvelle batterie de mesures plus sévères.

Le virologue Marc Van Ranst (KU Leuven) juge inacceptable que les recommandations du groupe d’experts Gems aient été divulguées à l’avance. « Nous présentons plusieurs mesures, c’est aux politiques de choisir parmi elles. Maintenant il sera très difficile, voire impossible, d’avoir un débat serein. » Il déplore : « Les fuites rendent beaucoup plus difficile la prise de décisions nécessaires, mais parfois impopulaires. De plus, aujourd’hui, les gens peuvent difficilement voir la différence entre les experts et les politiciens, et il y a effectivement une différence. »