Quand Nolwenn fait appel à Benjamin Biolay

Après le carton de Bretonne en 2010, Nolwenn a publié deux albums où elle trempait sa plume en compagnie du producteur Jon Kelly. En 2018, elle revenait à des reprises : Folk. Aujourd’hui, elle nous revient sans ses chansons mais sans reprises non plus. Simplement avec un huitième album, La cavale , comprenant huit chansons écrites et composées par son BB à elle et trois par Adelaïde Chabannes, la chanteuse de Therapie TAXI. Voici ce qu’elle nous en a dit quand nous l’avons croisée au lendemain de sa participation à l’opération Cap 48 : « J’ai laissé les clés de cet album à Benjamin Biolay, ce qui ne m’était plus arrivé depuis 2005 et l’album réalisé par Laurent Voulzy. Je voulais lâcher prise, j’étais prête à refaire confiance. Avant le confinement, j’avais croisé Benjamin et on avait parlé de l’idée de travailler ensemble. Je pensais qu’il allait ensuite passer à autre chose. Quand je lui en ai reparlé, il m’a dit qu’il n’avait pas renoncé à l’idée, que du contraire. On a échangé des idées et comme ça va très vite dans sa tête, les chansons sont nées tout de suite. Parfois, un disque se fait dans la douleur. Ici, tout a été très facile, avec une liberté incroyable. C’était une évidence. Je n’en reviens toujours pas. J’adore travailler avec lui. »

Sans oublier Adelaïde