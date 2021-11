Le 24e Congrès des économistes tirera les leçons de la crise sanitaire Le 24e Congrès des économistes, qui réunit tous les deux ans des économistes, des juristes, des politologues, des sociologues et d'autres experts, se penchera jeudi sur les conséquences économiques de la crise sanitaire et la gestion de cette dernière, sous la présidence du gouverneur de la Banque nationale de Belgique, Pierre Wunsch, et du professeur d'économie à l'ULB Mathias Dewatripont.

Par la rédaction Temps de lecture: 2 min

Les avant, pendant et après crise seront passés à la loupe et analysés par les intervenants, qui rendront compte de différents points de vue et de différentes approches relevant des domaines de l'économie, des finances publiques, de l'épidémiologie ou encore de la psychologie. "La crise Covid est évidemment un choc majeur et inédit et on n'est pas encore au bout, mais des leçons peuvent déjà en être tirées", a affirmé lundi M. Dewatripont en préambule au Congrès. "C'est plus la peur du virus que le virus lui-même qui domine en termes d'impact sur l'activité économique."

"Pas mal de gens ont réappréhendé l'équilibre entre la vie privée et la vie professionnelle", a ajouté M. Wunsch. "Cet aspect-là va peut-être rester avec nous beaucoup plus longtemps que l'aspect macroéconomique de la crise." Les travaux qui seront ainsi présentés sont articulés en quatre commissions: un flashback critique sur les mesures économiques prises au cœur de la crise sanitaire; le cadre macroéconomique, les politiques budgétaires et la reprise économique post-covid; les diverses approches du phénomène épidémiologique et enfin la question du télétravail et de son avenir. Des interventions en séances plénières sont également prévues à l'ouverture et à l'issue de la journée.