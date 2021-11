Fête du Roi: la reine Paola, le roi Albert et le prince Laurent présents au Te Deum (photos)

Aux premiers rangs figuraient le Premier ministre Alexander De Croo (Open VLD), la présidente de la Chambre des représentants Eliane Tillieux (PS) et la présidente du Sénat Stéphanie D’Hose (Open VLD). Il y avait encore l’ancien ministre fédéral Pieter De Crem (CD&V) et des représentants religieux, du catholicisme ou encore du judaïsme et de l’islam.

Des policiers qui manifestaient entre autres pour une revalorisation salariale ont hué l’arrivée des représentants politiques sur la place. Celle des membres de la royauté a eu lieu en haut des marches de la cathédrale.

L’homélie du cardinal et archevêque de l’archidiocèse de Malines-Bruxelles, Jozef De Kesel, a parlé de « sagesse ». « La sagesse est bien plus que du bon sens. La sagesse, c’est savoir, dans l’exercice de ma responsabilité, être à l’écoute avec attention et bienveillance. C’est être capable d’avoir une vue d’ensemble et d’opérer un bon discernement. C’est aussi tenir compte, non pas de mes propres intérêts, mais du bien commun dans les décisions à prendre. » Il a souhaité que les personnes amenées à prendre des décisions dans les institutions du pays et les rencontres internationales, comme la conférence sur les changements climatiques de Glasgow (COP26) qui vient de se terminer, puissent remplir leur mission avec la plus grande sagesse.

Des enfants issus de deux écoles néerlandophones d’Ixelles et Halle ont accueilli sur le haut des marches les membres de la famille royale à leur sortie. Des adultes étaient aussi présents parmi eux. La reine Paola et le prince Laurent sont allés à leur rencontre. Ils ont reçu des bouquets de fleurs.