Après Thibaut Courtois, Eden Hazard et Simon Mignolet ne voyageront pas non plus au Pays de Galles avec les Diables

Les Diables rouges se sont entraînés une dernière fois à Tubize ce lundi matin avant de s’envoler vers le pays de Galles pour leur denier match de l’année. Et plusieurs joueurs manquaient à l’appel. Jason Denayer, Simon Mignolet mais également Eden Hazard n’ont pas participé à l’entraînement collectif.

Mais, ce lundi après-midi, on apprend que le capitaine des Diables ne prendra pas part au voyage à Cardiff non plus, au même titre que Simon Mignolet. Tout comme Thibaut Courtois, le Brainois et le portier du Club de Bruges resteront donc en Belgique. Des absences de plus pour Roberto Martinez, qui devrait toutefois donner une chance aux joueurs moins expérimentés de se montrer.