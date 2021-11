Diables rouges: Eden Hazard pas du voyage au pays de Galles, Mignolet, Denayer et Praet non plus, Kaminski rappelé

Les Diables rouges se sont entraînés une dernière fois à Tubize ce lundi matin avant de s’envoler vers le pays de Galles pour leur denier match de l’année. Et plusieurs joueurs manquaient à l’appel. Jason Denayer, Simon Mignolet mais également Eden Hazard n’ont pas participé à l’entraînement collectif.

Mais, ce lundi après-midi, on apprend que le capitaine des Diables ne prendra pas part au voyage à Cardiff non plus, au même titre que Simon Mignolet, Jason Denayer et Dennis Praet, qui n’avaient pas joué contre l’Estonie. Roberto Martinez avait déjà annoncé samedi que Thibaut Courtois ne serait pas de la partie non plus. N’ayant plus que deux gardiens à sa disposition, le sélectionneur national a décidé de rappeler Thomas Kaminski