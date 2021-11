Ramon van Merkenstein Trio, «Quiet Dreams»

C’est le premier album de Ramon van Merkenstein, un contrebassiste néerlandais installé à Bruxelles, et c’est un bijou. Parce que les compositions sont superbes et que le trio les magnifie avec beaucoup de talent, d’énergie, de sensibilité, d’esthétique. Avec Ramon, il y a le batteur belge Lieven Venken et le guitariste italien Gabriele di Franco, qui vit lui aussi à Bruxelles. L’apport de chacun dans cet album de 60 minutes est formidable mais sans aucune ostentation égoïste : c’est l’ensemble qui compte. Comme dit Ramon, « nous sommes quatre, chacun de nous plus le trio lui-même », qui est une entité. Il y a les compositions de Ramon et son apport rythmique et harmonique, la coloration de Lieven, la délicatesse, l’inventivité et la puissance de Gabriele, et la générosité de l’ensemble.