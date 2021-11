Baptêmes à la MAF: 15 mois avec sursis requis contre le président du comité de baptême

La chambre du conseil du parquet du Brabant wallon avait décidé de renvoyer neuf personnes devant le tribunal correctionnel à la suite de dérapages commis en 2017 et 2018 lors de bleusailles et de baptêmes estudiantins sur le campus de Louvain-la-Neuve.

Le tribunal correctionnel du Brabant wallon a examiné, durant toute la matinée de lundi, le dossier concernant des baptêmes controversés en 2017 et 2018 au sein de la Maison des athlètes francophones (MAF), le cercle des étudiants en kiné et éducation physique de l’UCLouvain. Des préventions de traitements dégradants, de coups et blessures involontaires et d’attentats à la pudeur ont été retenues par le ministère public, qui a requis l’acquittement pour une prévention de viol. Une peine de 15 mois de prison avec un sursis probatoire a été requise à l’encontre du président de comité de baptême, concerné par une bonne partie des préventions. Des peines de travail de 200 heures ont été réclamées contre quatre responsables du comité, et de 120 heures de travail contre quatre autres prévenus. Les avocats de la défense auront la parole le 6 décembre. Aucune partie civile ne s’est constituée.

« Président de fait »

Le prévenu, qui encourt la peine la plus importante, n’était officiellement plus président du comité de baptême en 2018 et n’était plus inscrit à l’UCLouvain, mais il était présent lors de 70 % des activités et il est considéré comme « président de fait » par le ministère public. À l’audience, il a indiqué que l’ensemble des traditions du baptême « MAF » méritent d’être repensées mais il a défendu le baptême comme véhiculant des valeurs d’effort pour repousser les limites individuelles et de solidarité.