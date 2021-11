Jawlensky, le visage emblème du sacré

Vingt ans déjà que la Piscine de Roubaix devenue « musée d’art et d’industrie André Diligent » accueille une multitude de visiteurs bluffés par le charme des lieux et l’éclectisme des collections. S’y bousculent, dans un joyeux tohu-bohu de styles et d’époques, peintures, sculpture, céramiques, textiles, bijoux… Il faut remonter jusqu’en 1932 pour comprendre l’étrange luxe des lieux. Il s’agissait d’offrir un « palais du corps », rien de moins, à la population de la ville et des faubourgs. Considéré comme point d’orgue « hygiéniste » de l’art déco, La Piscine sacralisait le « mens sana in corpore sano » alors en vogue notamment par l’intermédiaire des magnifiques vitraux abstraits en forme de soleil levant qui marquent chaque pôle de la piscine et se reflètent de façon magique dans l’eau du bassin.