Mobilisation contre le refus de banques belges d'effectuer des versements vers Cuba

Alors que Cuba traverse une crise économique majeure, des banques belges continuent à refuser toute transaction avec une référence à ce pays toujours sous embargo américain, pointe la Coordination dans un communiqué publié lundi. "Elles contribuent de la sorte à une mainmise financière des États-Unis contre Cuba", observe la plateforme regroupant une quarantaine d'organisations.

En Belgique, ING et BNP Paribas Fortis sont les deux principales banques qui appliquent cette politique très stricte à l'égard de Cuba. D'autres banques plus petites utilisent le réseau de ces deux banques pour leur trafic financier international, ce qui fait qu'elles ne peuvent pas non plus effectuer de transactions vers Cuba, ajoute le collectif.