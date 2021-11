Comment la YouTubeuse française Sonya Lwu est devenue criminologue

Cette jeune femme de 29 ans raconte pourquoi elle a décidé de compléter sa formation de psychologue et d’ouvrir une chaîne vidéo dédiée aux affaires criminelles.

Tueurs en série, disparitions mystérieuses, dérives sectaires… Sonya Lwu est fascinée par les affaires criminelles. Elle se questionne continuellement sur les auteurs de meurtres, leurs victimes, et essaie de comprendre et d’analyser les actes les plus monstrueux. Si bien qu’elle a décidé en 2018 de lancer sa chaîne YouTube dédiée à des dizaines de faits divers, en parallèle de ses études de criminologie. Son concept rencontre un franc succès puisqu’aujourd’hui, 258.000 personnes sont abonnées à son contenu vidéo.