La surcharge administrative, une "fameuse épine dans le pied" des experts-comptables

"Cette année, les applications du gouvernement sont encore souvent citées comme source de charge administrative", précise le président de l'ITAA, Bart Van Coile. "Ce n'est pas surprenant, le Servicedesk de l'ITAA a également été inondé cette année de témoignages de nos membres concernant des difficultés à utiliser principalement Tax-on-Web, Biztax, Intervat et CSAM".

En revanche, la confiance semble se redresser nettement: alors qu'en 2020, 58% des membres interrogés se disaient "inquiets", ce chiffre est tombé à 40%. Dans le même temps, le groupe des "optimistes" est passé de 11% à un peu moins de 30%. Fait non négligeable, 58% ont déclaré que le Covid avait joué un rôle dans l'estimation de cette confiance, soit nettement moins que les 85% de l'année dernière.

"Nous sommes bien sûr satisfaits de cette tendance", note M. Van Coile. "Il semble que nous nous extirpions lentement mais sûrement des conséquences du Covid. Les entreprises comptent également de moins en moins sur les mesures de soutien (...) Les clients de nos membres recommencent à investir davantage. Alors que l'année dernière, 38% d'entre eux avaient freiné les investissements, leur nombre a diminué de plus de moitié (16%). Les entrepreneurs qui pensent investir plus ont quant à eux plus que doublé."