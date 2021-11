Boris Gibé interroge le vide avec «L’Absolu» à Latitude 50

Placé dans un silo de 12 mètres de haut, et sur une rampe à double hélice, métaphore de l’infini, le public a vue plongeante sur une quête circassienne et existentielle.

Boris Gibé a mis neuf ans pour aboutir à L’Absolu , aujourd’hui présenté à Latitude 50 à Marchin. Neuf ans. Il fallait bien cela quand on se pique d’une quête pareille. Une recherche d’absolu, d’idéal, d’infini, qui passe aussi, forcément, par des interrogations sur le vide, le néant et le sens de l’existence. En neuf ans, l’artiste français a donné libre cours aux idées les plus folles.