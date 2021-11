Au Parc, un « Peter Pan » shooté à la poudre de fée

Ecrite par Thierry Janssen et mise en scène par Maggie Jacot et Axel De Booseré, cette version de Peter Pan se décline sur un mode très familial. Plus proche du burlesque de Robin Williams dans « Hook » que des sombres contours de la BD de Régis Loisel, le spectacle tintinnabule avec légèreté.

Certes, le ton, au début, ne fait pas vraiment dans le scintillement évanescent et pailleté de la poudre de fée. Coincé, en 1915, dans une tranchée près d’Ypres, en Belgique, un jeune homme de 21 ans fuit l’enfer de la guerre grâce aux lettres que lui envoie l’oncle Jim. On comprend vite que ce dernier n’est autre que J.M. Barrie, l’auteur de Peter Pan qui créa son personnage mythique en racontant des histoires aux fils d’une amie. Très vite pourtant, l’ambiance sinistre de la boue et des soldats désespérés s’évanouit en même temps que disparaissent les barricades sur scène, pour laisser place au Pays Imaginaire peuplé d’enfants perdus, de pirates mégalos, de fées susceptibles et d’Indiens philosophes.