Nouvelle défaite des internationaux belges de moins de 18 ans, battus par les Pays-Bas

Après deux buts des jeunes ‘Oranje’ via Houben (42e) et Moussaoui (82e), Norman Bassette, joueur du Stade Malherbe de Caen, a sauvé l’honneur belge (87e).

Après des défaites 2-1 contre le Portugal et contre l’Angleterre aux tirs au but (0-0, 5-4 t.a.b.), la formation de Thierry Siquet a enregistré un nouveau revers. Elle avait pourtant débuté 2021 par des succès contre la Croatie (2-1), la République tchèque (1-0) et le Danemark (3-1).