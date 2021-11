Le «Green Friday» pour contrer le «Black Friday» sera organisé le 26 novembre

La Fédération des entreprises sociales et circulaires, Ressources, organisera le 26 novembre son troisième « Green Friday » en Wallonie et à Bruxelles. Depuis 2019, cette action rassemble des associations et entreprises belges actives dans la réparation, la réutilisation et la valorisation des objets.

« Faire prendre conscience »

« Notre objectif est de faire prendre conscience aux consommateurs et consommatrices de l’impact économique, social et environnemental de leurs achats », explique Franck Kerckhof, porte-parole de Ressources. « Chaque geste compte et peut faire la différence : emprunter, donner, réparer, revaloriser ou tout simplement acheter en seconde main », complète la fédération, qui entend ainsi montrer que des alternatives durables, locales et solidaires existent.

Le thème de cette nouvelle édition est le pouvoir d’achat. Chaque citoyen a en effet le pouvoir de faire la différence en achetant local, en sélectionnant des produits labellisés, etc., pointe Ressources. Vendredi 26 novembre, plus de 170 boutiques de seconde main et des dizaines d’ateliers de réparation participeront au Green Friday. Des actions de sensibilisation et des ateliers de réparation seront également organisés durant cette journée.