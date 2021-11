Trois départs à la retraite à Bruxelles

J’avais annoncé, lors des dernières élections, que je m’arrêterais à 65 ans. C’est un bon âge, non ? Et puis, 22 ans comme bourgmestre, ça use. » Hervé Doyen (Jette, CDH), passera donc le relais, au premier janvier prochain. « Je n’ai pas envie de m’arrêter plus tard, en ayant des problèmes de santé. J’ai autre chose à faire dans la vie. » Les électeurs avaient été prévenus qu’un(e) successeur(e) serait désigné, par la section humaniste locale. « Il ou elle aura trois ans pour travailler, ça lui donne davantage de chances de se faire réélire. »