Le bourgmestre de Forest en burn-out depuis un an

Un an, déjà, que la commune de Forest n’a plus de bourgmestre en titre. Depuis novembre 2020, Stéphane Roberti est en congé de maladie. Burn-out, acte le certificat médical, prolongé jusqu’en janvier. Le mandataire Ecolo a disparu de la scène communale, « il se soigne », insiste Mariam El Hamidine, qui cumule, depuis douze mois, des casquettes scabinale (affaires sociales, population, état civil…) et mayorale. « C’est énormément de travail, avoue l’écologiste. La fonction de bourgmestre, c’est à elle seule un temps plein. » Valorisée par un traitement supérieur à celui d’un(e) échevin(e)… auquel ne peut prétendre la faisant fonction forestoise. Stéphane Roberti continue, en effet, à être payé par la commune comme s’il exerçait toujours son mandat, sa remplaçante restant au barème appliqué à tous les autres membres du collège (75 % du salaire mayoral).