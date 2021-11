Frayeur pour Louis Van Gaal: le sélectionneur des Pays-Bas en fauteuil roulant après une chute

« Louis ne peut pas marcher et se déplace en fauteuil roulant. Il veut tout faire pour qu’il soit présent au match de mardi », a déclaré le porte-parole. Van Gaal, qui a une hanche artificielle depuis 2012, s’est exprimé dans une visio conférence après l’entraînement. « Physiquement, ce n’est pas bon, mais le cerveau fonctionne toujours. Je peux tout faire. Il y a des ressources qui sont mises à notre disposition. On ne le dirait pas, mais je pense que le coaching est avant tout verbal. J’ai fait tout ce que j’aurais fait normalement. »

Les Oranje vont accueillir la Norvège mardi (20h45) dans le stade du Kuip vide de tout spectateur, en raison des mesures contre le coronavirus imposées par le gouvernement. L’équipe de Van Gaal possède une avance de deux points au classement sur les Norvégiens et les Turcs. Une victoire garantira sa qualification. Un match nul la garantirait très probablement, car sa différence de buts est bien meilleure que celle de la Turquie. En cas de défaite contre la Norvège, les Pays-Bas pourraient terminer à la troisième place et ainsi manquer la Coupe du monde. L’équipe classée deuxième de la poule est renvoyée en barrages où douze équipes se disputeront les trois derniers billets européens.

« C’était certainement un choc », a déclaré le capitaine de l’équipe Virgil van Dijk à propos de la chute de Van Gaal. « Nous sommes heureux qu’il puisse nous diriger. Pour la préparation, cela ne signifie pas grand-chose. Ce matin, il a eu une réunion importante avec Danny Blind. Il nous guide toujours. C’est dommage et malheureux. Mais c’est physique et non mental. Van Gaal a toujours le désir de rejoindre la Coupe du monde ».