1 million d’euros pour les joueurs serbes après la qualification au Mondial

Après cette victoire 1-2 face au Portugal, la Serbie s’est qualifiée directement pour les phases de poules de la prochaine Coupe du monde, les joueurs ont évidemment célébré mais tout le peuple serbe également.

D’autant plus que la délivrance est venue à la dernière minute grâce à un but d’Aleksandar Mitrovic, l’ancien anderlecthois a délivré son peuple et son président, Aleksandar Vucić. Le chef d’état avait d’ailleurs rendu visite aux joueurs avant leur départ pour le Portugal, véritable choc dans ce groupe A.