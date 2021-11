Coronavirus: les ministres de la Santé en Wallonie et Flandre veulent ouvrir le débat sur l’obligation vaccinale

Le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke y sont plutôt réticents.

Le ministre flamand de la Santé, Wouter Beke, veut ouvrir le débat sur l’obligation de se vacciner contre le covid, a-t-il fait savoir lundi alors que de plus en plus de partis se positionnent en faveur de cette mesure.

Dimanche, la ministre wallonne de la Santé, Christie Morreale (PS), a plaidé dans ce sens si la saturation des hôpitaux menaçait et, lundi, la vice-Première ministre Groen, Petra De Sutter, s’est dite favorable au débat afin d’éviter qu’une société divisée entre vaccinés et non-vaccinés ne se crée. Jusqu’à présent, en revanche, tant le Premier ministre Alexander De Croo que le ministre fédéral de la Santé, Frank Vandenbroucke, se sont montrés réticents, le second jugeant qu’il s’agissait d’une « question théorique ».