Memphis Depay, l’énergie des Oranje en vue du Mondial 2022

Son doublé à Podgorica, samedi dernier, aurait dû permettre aux Pays-Bas (2-2) d’effectuer leur grand retour au Mondial, quatre ans après avoir déserté le grand rendez-vous international en Russie. Or Memphis Depay ne peut tout faire au sein d’une équipe à l’animation souvent décousue et régulièrement coupable de trous d’air, de suffisance ou d’un fâcheux sentiment de supériorité. L’attaquant de 27 ans en a fait les frais, lui qui porte sur ses épaules le poids des ambitions et des attentes « oranje » depuis de longs mois. Que ce soit avec Ronald Koeman, Frank de Boer ou Louis van Gaal à la tête de la sélection batave.