Climat: un Belge sur dix est gravement «écoanxieux»

C’est un phénomène dont on parle depuis un moment, surtout dans les pays anglo-saxons et nordiques, et dont de plus en plus de thérapeutes attestent. L’écoanxiété : le stress que ressent une partie de la population face à des dégradations environnementales auxquelles, pourtant, elle n’a pas été directement confrontée personnellement. Mais si les témoignages existent, l’existence de l’écoanxiété n’a que rarement fait l’objet d’une analyse systématique. Une étude menée par le Stress and Anxiety Research Lab de l’UCLouvain donne une première idée de l’importance de ce phénomène particulièrement lié à la perception du changement climatique dans huit pays européens et africains, dont la Belgique (également la France, la Suisse, le Gabon, le Rwanda, le Maroc l’Algérie et la République démocratique du Congo).