Port du masque dès neuf ans: un poids sociétal pour une très jeune génération

Parmi les recommandations du Gems sur la table du Codeco de ce mercredi, il y a le port du masque pour les enseignants et les enfants à partir de 9 ans, soit la quatrième primaire. Une mesure à appliquer avec souplesse, précise le groupe d’experts qui conseillent le gouvernement...

Dans nos éditions du 8 novembre dernier, le Dr Jean-Yves Hayez, ancien responsable de l'unité de pédopsychiatrie de l'UCLouvain et professeur émérite de la faculté de médecine ne disait pas autre chose : la plupart des enfants peuvent comprendre la mesure, à condition qu’elle soit expliquée en classe et non imposée de manière « militaire » et que chacun puisse s’exprimer, faire part de son vécu voire de ses peurs.