Le Sporting Charleroi se dévoile... en BD: un album prêt à cartonner!

Le Sporting de Charleroi a le sens du timing ! C’est en effet le 2 décembre prochain qu’il présentera officiellement la BD sortant ce jour-là en librairies, soit entre le choc contre Anderlecht au Mambourg (27 novembre) et celui au Standard (5 décembre) !

En attendant ce lancement en grande pompe, l’auteur (dessins et scénario), lève un coin du voile sur ce projet porté aussi par Thierry Jacqmain (TJ éditions), qui revêtit le maillot zébré… 10 minutes en équipe première en 80-81, après une belle carrière en Juniors UEFA et en réserve, son accession à l’équipe A tournant court suite à une grave blessure… Un tandem de choc ayant déjà assuré la BD officielle de Manchester United (vendue à 60.000 exemplaires !) et trois albums consacrés aux Diables rouges.