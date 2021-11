France: Fillon, au tribunal mais aussi dans les esprits

C’est un couple qui semble déjà sorti d’un autre temps qui s’est avancé ce lundi à la barre de la cour d’appel de Paris. François et Penelope Fillon y sont jugés en appel dans l’affaire des emplois fictifs dont aurait bénéficié l’épouse de l’ancien Premier ministre entre 1998 et 2013. En première instance, il y a un an et demi, l’ex-chef du gouvernement avait été lourdement condamné à cinq ans de prison dont deux ferme pour détournement de fonds publics. Sa femme avait écopé de trois ans avec sursis. Elle avait été embauchée comme attachée parlementaire, puis comme chroniqueuse à La Revue des deux Mondes, que dirigeait un ami du couple, Marc Ladreit de Lacharrière. Mais les notes de lecture qu’elle avait alors produites se comptaient sur les doigts d’une seule main.