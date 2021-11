Bourse de Bruxelles - Les coupons de KBC ont maintenu le Bel 20 de peu dans le rouge

Kinepolis (53,50) abandonnait 2,1% alors que Van de Velde (30,60) et Immobel (72,20) reculaient de 5,8% et 3,2%, Econocom (3,69) et D'Ieteren (161,00) étant par contre positives de 2,2% et 1,6%. IBA (16,24) et Biotalys (7,28) rebondissaient de 3,7% et 4,6%, Nyxoah (21,00) regagnant 3,4% tandis que Acacia Pharma (1,58) reculait de 2,5%, Biocartis (3,87) et Fagron (14,87) d'un peu plus de 1% comme Celyad (3,57).

Vers 16h30, l'euro s'inscrivait à 1,1432 USD, contre 1,1451 dans la matinée et 1,1449 vendredi. L'once d'or cédait 2,75 dollars à 1.860,50 dollars et le lingot se négociait autour de 52.320 euros comme vendredi.