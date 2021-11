Le Comité de concertation est avancé à mercredi: ce que les ministres doivent trancher

Le précédent Comité de concertation avait lui aussi été avancé, au mardi 26 octobre.

Ce qui est sur la table

Afin de préparer ce Codéco, les principaux ministres du gouvernement De Croo ont reçu, ce lundi, une série de documents préparatoires qui établissent des comparaisons avec les vagues précédentes de la pandémie dans le pays, des comparaisons avec les autres pays et des comparaisons entre personnes vaccinées et non vaccinées.

Les mesures préconisées par le GEMS (groupe d’experts conseillant le gouvernement) sont l’obligation du port du masque portent sur trois points.

Tout d’abord, les experts recommandent une nouvelle fermeture du secteur de la nuit et de toutes les activités les plus risquées où le masque et les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés. Sur ce point dernier point, le ministre CD&V s’est montré plus mesuré. « Pour ma part, les gens qui se rendent en discothèque doivent être vaccinées. Un test antigénique rapide peut être un bon complément », a-t-il souligné avant de plaider « pour maintenir ouverts le plus possible de secteurs économiques ».

Cela ne concerne pas que les discothèques, le Gems cite également les sports de contact à haut risque ou les loisirs estudiantins.

Deuxième grosse restriction proposée : rendre le télétravail à nouveau obligatoire jusqu’aux vacances de Noël. Seuls certains secteurs pourraient être exemptés, comme par le passé.