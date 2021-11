Bruxelles: des logements ou de l’agriculture?

Les agneaux, encore frêles sur leurs pattes, ne s’éloignent guère de leur mère. « Accidents de la nature » (des brebis relâchées un peu vite près d’un bélier empressé), ils tranchent dans la grisaille automnale. L’après-midi de l’Armistice, on ne se bouscule guère au Chant des cailles. Quelques jardiniers qui veillent sur les parcelles collectives, un bénévole qui entretient le site, un papa et son fils qui récoltent des légumes – seulement dans les allées balisées d’un drapeau vert. Et puis Colette Beriot, porte-parole de l’ASBL qui gère le « projet d’agriculture urbaine, participative et écologique » installé au cœur de Boitsfort depuis 2014.