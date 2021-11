Disparition de Peng Shuai: son ancien coach verviétois témoigne

C’est une réalité très inquiétante qui secoue actuellement le monde du tennis. Et ici, on est très loin de la bagarre de bac à sable menée par Novak Djokovic pour savoir qui est le plus grand joueur de l’histoire. Peng Shuai, 35 ans, ancienne nº1 mondiale de double et lauréate dans cette discipline de Roland-Garros en 2014, a disparu ! Même si quelques nouvelles dites « rassurantes », en provenance des… autorités chinoises sont arrivées, ce lundi matin, à l’oreille des pontes de la WTA qui continuent de mettre la pression dans cette affaire (lire par ailleurs). Mais depuis une dizaine de jours, plus moyen d’entrer en contact direct avec la joueuse dont le compte Weibo (le Twitter chinois) a été effacé. C’est via ce réseau social, le 2 novembre dernier, que Peng Shuai affirmait avoir eu, il y a trois ans, un rapport sexuel forcé avec l’ancien vice-Premier ministre Zhang Gaoli, qui a été de 2013 à 2018 l’un des hommes politiques les plus puissants de Chine.