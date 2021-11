Bruxellois? Votre patron et votre banquier peuvent savoir si vous êtes vacciné

Vacciné ou pas ? En théorie, seules deux personnes peuvent le savoir : vous et votre médecin. Donnée de santé par essence sensible, le statut vaccinal est sous haute protection. Ni votre employeur, ni votre banquier, pas plus que votre assureur, n’y ont accès. A ce stade, les patrons d’une entreprise de plus de 50 travailleurs ou d’une institution de soins peuvent connaître le taux global de vaccination de leur personnel. Mais toujours de manière anonyme. Considéré comme tabou, ce secret médical n’avait donc pas encore été brisé. Du moins, c’est ce que l’on pensait.