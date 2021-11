Crise aux frontières avec la Biélorussie: «Poutine fait partie du problème, pas de la solution!»

Le ministre lituanien des Affaires étrangères a été le premier à avoir tiré la sonnette d’alarme, dès le début de l’été, sur « l’attaque hybride » fomentée par Minsk. Pour Gabrielius Landsbergis, « la Russie utilise cette crise pour tester et affaiblir notre Union européenne. La migration est une excellente arme contre nous. »

Vladimir Poutine, une partie de la solution, comme certains le suggèrent ? Le maître du Kremlin pourrait-il user de son « pouvoir » sur le despote Loukachenko, au pouvoir à Minsk, pour mettre fin à la crise humanitaire en cours entre la Biélorussie et les frontières européennes, en Pologne, Lituanie et Lettonie ? Voilà qui fait s’étrangler Gabrielius Landsbergis, le chef de la diplomatie lituanienne. « On dit : “Poutine, une partie de la solution ?” Jamais ! Jamais ! Il fait partie du problème ! », analyse le ministre des Affaires étrangères, au cours d’un entretien accordé lundi à quelques médias européens, dont Le Soir.