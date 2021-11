Un combattant de MMA doit subir une intervention… aux testicules après un coup

Christian Lohsen, combattant de MMA, a subi une blessure pour le moins anodine mais certainement très douloureuse ce vendredi durant son entraînement. En effet, le combattant a reçu un coup de genou en plein dans ses parties intimes. Ce qui lui a coûté son testicule gauche, qui a dû lui être retiré après cet accident.

L’Américain a vite donné des nouvelles de lui en publiant un cliché de lui à la sortie du bloc opératoire où il annonce que l’opération s’est bien déroulée et prend le temps d’en plaisanter. « Le docteur a dit que je ne perdrais pas de testostérone ou de capacité à avoir des enfants à cause de cela. Si je perds l’autre par contre c’est une autre histoire donc à partir de maintenant si tu me frappes dans mon dernier testicule nous ne sommes plus amis… », a-t-il déclaré sur son Instagram.