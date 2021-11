Axel Witsel avec les Diables à Cardiff: «Une opportunité pour les jeunes»

Des 23 Diables rouges ayant embarqué dans l’avion en direction de Cardiff lundi après-midi, Axel Witsel est l’un des cinq joueurs – avec Jan Vertonghen, Kevin De Bruyne, Dries Mertens et Christian Benteke – à avoir été présent dans la ville galloise en septembre 2012 lors du succès lançant les Belges vers la qualification pour la Coupe du monde au Brésil. Cela fait un bail évidemment pour une sélection belge qui a bien grandi depuis lors. Et souvent en retrouvant la bande à Gareth Bale sur sa route. Parce que le pays de Galles et la Belgique, c’est une histoire commune forte depuis quelques années. Et les Diables en ont vu de toutes les couleurs face à cet adversaire si difficile à contourner. De l’envol joyeux de la campagne pour le Brésil à l’énorme désillusion en quarts de finale à Lille en passant par des partages de lendemain de veille après une qualification obtenue en Croatie ou frustrant lors des éliminatoires menant à l’Euro 2016.