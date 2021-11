Le chômage temporaire, puis le chômage classique pour les soignants qui refusent le vaccin

La situation sanitaire en dégradation constante a poussé, pour la deuxième fois consécutive, les dirigeants politiques fédéraux, régionaux et communautaires à avancer de quelques jours la date du prochain Comité de concertation (Codeco), qui se tiendra ce mercredi après-midi au lieu de vendredi. La décision a été prise ce lundi matin. Le cabinet du Premier ministre a invoqué la nécessité de casser les courbes de contamination. « Il n’y a pas un jour de nouvelles mesures à perdre ».

On comprend clairement que, cette fois, on ira plus loin que les « recommandations » issues du précédent Comité de concertation. Il faut dire que le rapport des experts, que nous dévoilions ce lundi, laisse peu de place au doute. Si cela ne tenait qu’à eux, on passerait au télétravail obligatoire, au masque dès neuf ans ou encore à la fermeture des discothèques et activités estudiantines.