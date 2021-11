Championnats du monde de Padel: la Belgique victorieuse face au Qatar (3-0)

Les trois paires hommes de Padel, soit tous les représentants masculins de notre plat pays se sont illustrés dans ce premier tout des Mondiaux de Padel qui ont débuté ce 15 novembre à Doha. Laurent Montoisy et Jérôme Peeters ont remporté leur match en deux sets (6/2-6/3). Clément Geens et François Gardier n’ont également pas été inquiétés (6-2/6-1). Jérémy Gala et Dominique Coene ont terminé ce premier tour en beauté en ne laissant aucune chance aux Qataris (6-0/6-1).

Les Belges rencontreront les Brésiliens lors du second tour, mardi 16 novembre à 13 heures.