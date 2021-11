Coupe du monde 2022: l’Angleterre officiellement au Qatar, l’Italie en barrages (vidéos)

Intraitables dans les éliminatoires, comme à leur habitude, les Three Lions finissent en tête du groupe I, devant la Pologne, avec 26 points sur 30 possibles, n’ayant concédé que deux partages pour huit succès et avec 39 buts inscrits pour 3 encaissés.

L’Italie, incapable de battre l’Irlande du Nord (0-0) lundi à Belfast et coiffée au poteau par la Suisse, victorieuse de la Bulgarie (4-0), devra passer par les barrages en mars pour espérer se qualifier pour le Mondial 2022.

La Suisse, avec son large succès, a donc assuré sa place au Qatar en terminant en tête du groupe C avec deux points d’avance sur les Azzurri, qui voient grandir le risque de manquer une Coupe du monde pour la deuxième fois de suite, après l’échec de 2018, déjà aux barrages.

Les qualifiés

(en gras, ceux qui le sont déjà)

Amérique du Sud

BRÉSIL

Asie

QATAR (pays organisateur)

Europe

A : SERBIE

B : ESPAGNE

C : SUISSE

D : FRANCE

E : BELGIQUE

F : DANEMARK

G : Pays-Bas ou Turquie ou Norvège

H : CROATIE

I : ANGLETERRE

J : ALLEMAGNE

Les barragistes

(en gras, ceux qui le sont déjà officiellement)

A : PORTUGAL

B : SUÈDE

C : ITALIE

D : Finlande ou Ukraine

E : TCHÉQUIE ET GALLES

F : ÉCOSSE ET AUTRICHE

G : Turquie ou Norvège ou Pays-Bas

H : RUSSIE

I : POLOGNE

J : MACÉDOINE DU NORD

Barrages, mode d’emploi

Formule : 12 équipes, les 10 deuxièmes de groupes plus deux équipes via la Ligue des Nations (Galles ou Tchéquie et Autriche). Elle seront réparties en 3 poules de 4 avec demi-finales (24 et 25 mars) et finales (28 et 29 mars). Les trois vainqueurs de poules iront à la Coupe du monde.