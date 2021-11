ATP Finals: intraitable sur son service, Rublev dispose de Tsitsipas en deux sets

Le Moscovite de 24 ans, un titre et trois finales cette saison, s’est montré impérial sur son service dans la première manche, remportant 20 des 23 points joués sur sa première balle. Il s’est montré encore plus clinique dans le 2e set (17/18) et n’a jamais concédé la moindre balle de break du match.

En début de journée, le N.1 mondial serbe Novak Djokovic n’a pas manqué son départ en s’imposant en deux sets – 7-6 (4), 6-2 – contre le Norvégien Casper Ruud (ATP 8). En cas de victoire finale, Novak Djokovic rejoindrait le Suisse Roger Federer au nombre de victoire en Masters (6), ce qui ferait de lui, à 34 ans, le plus vieux joueur à remporter le Masters, le second de plus de 30 ans après Federer en 2011. Assuré de terminer numéro 1 mondial pour la septième fois, un record, le Serbe a remporté le Masters en 2008, 2012, 2013, 2014 et 2015.