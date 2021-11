Baloise group rachète le courtier en assurance belge B'Cover

L'entreprise B'Cover, basée à Diegem (Brabant Flamand) propose des solutions d'assurances tout compris et sur mesure. Elle assure actuellement plus de 4.300 gestionnaires et propriétaires d'appartements et de bureaux, principalement en Flandre.

Avec ce rachat, Baloise insurance affirme vouloir développer l'activité de B'Cover à Bruxelles et en Wallonie afin d'atteindre les besoins spécifiques du marché du bâtiment en Belgique francophone. L'entreprise suisse assure aussi que B'Cover restera une entité distincte et continuera d'opérer avec les mêmes collaborateurs et la même gamme de produits.