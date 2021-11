Enchères à New York: la collection d’art Macklowe vendue pour 676 millions de dollars (photos)

Conséquence de leur divorce, la vente d’une partie de la collection d’art moderne et contemporain du richissime couple new-yorkais Macklowe a totalisé 676 millions de dollars en une soirée d’enchères mémorable lundi soir chez Sotheby’s.

Au total, elles ont rapporté 676 millions de dollars, le plus haut montant de toute l’histoire en une seule soirée chez Sotheby’s. Une seconde partie de la collection Macklowe doit encore être vendue au printemps 2022, ce qui pourrait lui permettre de dépasser le record des collections de Peggy et David Rockefeller (835 millions de dollars en 2018 chez Christie’s).

Warhol, Rothko, Giacometti, Picasso… En un peu plus de deux heures, les 35 peintures et sculptures ont toutes été vendues.

Plus de 50 millions de dollars

Signe de l’appétit des acheteurs, quatre oeuvres ont dépassé les 50 millions de dollars. Une performance saluée par les applaudissements du public, de retour après plusieurs saisons virtuelles pour boire le champagne et assister à la vente, au septième étage du siège de Sotheby’s à New York.

« C’est un formidable hommage du marché pour une collection qui a été construite avec un goût impitoyable », a commenté une experte et consultante en art présente, Erica Samuels.

Des lots achetés par téléphone

Mais si l’on pouvait de nouveau participer physiquement aux enchères, c’est depuis l’Asie, par téléphone, que les lots les plus importants ont été achetés. Comme la peinture « Nº7 » de l’américain Marc Rothko (1903-1970), représentant trois larges et profondes bandes de couleurs, la plus chère de la soirée (82,4 millions de dollars), ou « Le Nez » d’Alberto Giacometti (1901-1966), un impressionnant bronze suspendu (78,3 millions de dollars).