Le patron de la Nasa est «scandalisé» par le tir antisatellite de la Russie près de l’ISS

Le patron de la Nasa s’est dit lundi « scandalisé » par le tir de missile mené par la Russie contre l’un de ses satellites, ayant forcé dans la matinée les astronautes présents dans la Station spatiale internationale à se préparer à une évacuation d’urgence à cause des débris générés.

« Il est impensable que la Russie mette en danger non seulement les astronautes américains et des partenaires internationaux dans l’ISS, mais aussi ses propres cosmonautes », a déclaré Bill Nelson dans un communiqué. « Je suis scandalisé par cette action irresponsable et déstabilisatrice. »