Fraîchement nommé à la tête du Raja Casablanca, Marc Wilmots constitue son staff et choisit un ancien Diable rouge comme adjoint!

Notre ancien sélectionneur national a accepté de prendre les rênes du Raja Casablanca. Et il sera accompagné dans sa tâche par un visage bien connu en Belgique...

On en sait plus concernant le staff belge réuni par Marc Wilmots, promu nouvel entraîneur du Raja Casablanca. Ainsi, Luigi Pieroni (41 ans) a accepté de l’y rejoindre, en tant que T2, dès ce mardi. Le Liégeois a mis fin à sa collaboration avec à l’école des jeunes de La Gantoise. Samir Beloufa, lui, quitte le staff de l’Antwerp, pour le Maroc, et officiera en qualité de T3.