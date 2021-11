L’hôpital militaire va devenir un «hub médical» d’ici 2030

« Pour répondre aux évolutions actuelles et à venir, l’hôpital militaire Reine Astrid (HMRA) de Neder-over-Heembeek se transformera à l’horizon 2030 en hub médical qui abritera entre autres un hôpital de crise et de gestion de catastrophes », explique la ministre.

Un soutien médical des forces armées

« Cette nouvelle plateforme médicale (medical hub) contribuera au soutien médical des forces armées en opérations via le déploiement de ressources médico-soignantes formées en opération ; développera des capacités d’expertise, de recherche, de formation et d’innovation utiles au fonctionnement de la Défense et de la société civile ; optimisera la prise en charge des patients ; et poursuivra l’intégration dans l’offre civile de soins de son bassin », développe la sa note de politique générale.