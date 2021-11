Masque, télétravail…: ce qui est connu et ce que le Codeco doit encore trancher

Les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se retrouveront à partir de 14h30, ce mercredi, pour discuter des nouvelles mesures à mettre en place pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus.

Les représentants des gouvernements fédéral et des entités fédérées se retrouveront à partir de 14h30 pour discuter d’éventuelles nouvelles mesures à mettre en place pour tenter d’endiguer la propagation du coronavirus.

On le sait depuis ce lundi, le Comité de concertation qui était initialement prévu vendredi aura lieu mercredi.

Ce qui est sur la table

Afin de préparer ce Codéco, les principaux ministres du gouvernement De Croo ont reçu, ce lundi, une série de documents préparatoires qui établissent des comparaisons avec les vagues précédentes de la pandémie dans le pays, des comparaisons avec les autres pays et des comparaisons entre personnes vaccinées et non vaccinées.

À lire aussi Coronavirus: les propositions des experts pour faire face à la quatrième vague

Les mesures préconisées par le GEMS (groupe d’experts conseillant le gouvernement) portent sur trois points. Tout d’abord, les experts recommandent une nouvelle fermeture du secteur de la nuit et de toutes les activités les plus risquées où le masque et les distances de sécurité ne peuvent pas être respectés. Outre les discothèques, le Gems a dans le viseur les sports de contact à haut risque ou les loisirs estudiantins.

Deuxième grosse restriction proposée : rendre le télétravail à nouveau obligatoire jusqu’aux vacances de Noël. Seuls certains secteurs pourraient être exemptés, comme par le passé.

Troisième élément fort : l’imposition du masque pour les enfants dès 9 ans (quatrième primaire) à l’école comme dans tous les lieux où le masque est obligatoire.

Ce qui est déjà connu

Réuni en comité ministériel restreint, le gouvernement fédéral a déjà défraîchi un peu le terrain, lundi soir. Il proposera mercredi d’imposer le télétravail durant trois ou quatre jours par semaine.

À lire aussi Comité de concertation: le retour du télétravail obligatoire, trois ou quatre jours par semaine

Au cours de sa réunion, il s’est également accordé sur les modalités de l’obligation vaccinale pour le personnel soignant.

Une phase transitoire s’appliquera entre le 1er janvier et le 31 mars, avant une obligation pleine et entière à partir du 1er avril, a-t-on appris de source gouvernementale.

Entre le 1er janvier et le 31 mars, les membres du personnel soignant devront attester soit du vaccin contre le Covid-19, soit avoir passé un test PCR dans un délai de 72 heures à leurs frais. Ceux qui ne rentreraient pas dans ces conditions bénéficieront du chômage temporaire corona. Dès le 1er avril, l’obligation s’appliquera pleinement. Le personnel qui ne serait pas vacciné sera dès lors licencié de plein droit et bénéficiera du chômage classique avec maintien de l’ancienneté et des droits.