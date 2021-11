L’édito de notre chef sport: «Eden Hazard doit quitter le Real Madrid sans abandonner pour autant son rêve d’enfant!»

Actif mais guère productif face à l’Estonie, Eden Hazard inquiète bon nombre d’observateurs et de supporters. Le capitaine des Diables rouges est pourtant clairement affûté sur le plan physique. Il ne l’a sans doute jamais été à ce point mais il n’a pas retrouvé son football, ce fameux coup de rein et d’accélérateur qui lui permettait jadis de surprendre des adversaires plus huppés que les Estoniens. Dans ses choix et ses tentatives offensives, il a montré également qu’il était encore loin, très loin même de son meilleur niveau.

« Il a besoin du rythme des matches », disait récemment Roberto Martinez qui, finalement, le laisse malgré tout retourner à Madrid après l’avoir fait jouer une bonne heure samedi soir. Pas de quoi rassurer les plus inquiets car ce n’est pas dans son club qu’il va retrouver le temps de jeu nécessaire.